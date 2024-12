Marcia Castro lança "Roda de Samba Reggae" com shows em três cidades

O projeto apresenta uma proposta estética que reforça elementos da cultura afro-baiana. - Foto: Divulgação

A cantora Marcia Castro inicia a turnê de lançamento do álbum 'Roda de Samba Reggae' no final de novembro, com apresentações programadas no Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. O projeto reúne 21 faixas que revisitam clássicos do samba reggae, ritmo criado pelo Mestre Neguinho do Samba, e busca destacar a importância dessa vertente musical na identidade cultural da Bahia.

O repertório do álbum traz músicas como "Madagascar", "Jeito Faceiro" e "Faraó", além de homenagear artistas e grupos que marcaram o gênero, como Olodum, Ilê Aiyê e Muzenza. O disco foi produzido pelo baixista e historiador Fabrício Mota e conta com participações de Cortejo Afro, Pierre Onassis e Anderson do Samba.

Gravado durante as comemorações dos 475 anos de Salvador, o projeto também apresenta uma proposta estética que reforça elementos da cultura afro-baiana, com cenografia assinada por Alberto Pitta, do Cortejo Afro, figurinos de Zedu Carvalho e direção de arte de Alice Freire.

“Esse trabalho resgata músicas que marcaram a memória de quem viveu os anos 80 e, ao mesmo tempo, conecta o público à história do samba reggae”, afirma Marcia Castro.

Confira as datas da turnê:

- 29 e 30/11: Caixa Cultural, Rio de Janeiro

- 14/12: Pátio da Igreja Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

- 02/01: Largo da Saúde, Salvador

- 30 e 31/01: Caixa Cultural, Salvador

- 07 e 08/02: Caixa Cultural, Fortaleza

- 16/02: Museu de Arte Moderna (MAM), Salvador