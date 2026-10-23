MÚSICA
O que aconteceu em Itabuna? Cidade surge entre as maiores fãs de Metallica do mundo
Cidade baiana supera metrópoles mundiais em ranking musical e chama atenção
Uma cidade do sul da Bahia, com aproximadamente 196 mil habitantes, apareceu entre os maiores públicos do mundo de algumas das bandas mais famosas do rock. O fenômeno chamou atenção nas redes sociais e levantou uma dúvida: como Itabuna poderia reunir mais de 470 mil ouvintes mensais do Pearl Jam e outros 376 mil do Metallica no Spotify?
O mistério, no entanto, não estava relacionado a uma paixão extraordinária dos moradores pelo rock. Em resposta ao portal A TARDE, o Spotify confirmou que uma falha técnica provocou a atribuição incorreta de ouvintes à cidade baiana.
“Identificamos um problema técnico envolvendo um fornecedor externo de dados de geolocalização, que fez com que alguns ouvintes no Brasil fossem atribuídos incorretamente a Itabuna, na Bahia. O problema já foi resolvido, e a expectativa é que os dados de audiência por cidade nos perfis dos artistas voltem gradualmente ao normal”, informou a plataforma.
Números surpreenderam
A situação ganhou repercussão depois que informações de sites de música apontaram Itabuna entre as cidades com maior número de ouvintes mensais de bandas internacionais.
Segundo o levantamento, o município registrava 470.273 ouvintes mensais do Pearl Jam, número que o colocava à frente de grandes centros internacionais, como Santiago, no Chile, e Sydney, na Austrália.
O cenário se repetia com outras bandas. O Metallica aparecia com 376.416 ouvintes mensais atribuídos à cidade, enquanto o Evanescence chegava a 419.903. Em todos os casos, os números ultrapassavam a população estimada do município.
A discrepância não se limitava ao rock. O mesmo levantamento atribuía a Itabuna mais de 2,2 milhões de ouvintes mensais da dupla sertaneja Henrique & Juliano, quantidade equivalente a mais de 11 vezes o número de habitantes da cidade.
Os dados levantaram questionamentos sobre a forma como o Spotify contabiliza a audiência e identifica a localização de seus usuários.
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O que provocou o erro?
De acordo com o esclarecimento enviado ao A TARDE, a origem da inconsistência estava em um fornecedor externo responsável por dados de geolocalização.
Na prática, ouvintes que estavam em outras localidades do Brasil foram associados incorretamente a Itabuna, fazendo com que a cidade aparecesse com uma audiência musical muito superior à sua população.
A métrica de ouvintes mensais do Spotify contabiliza usuários únicos que escutaram determinado artista em um período de 28 dias, diferentemente do número total de reproduções de suas músicas.
A plataforma informou que o problema técnico já foi solucionado, mas ressaltou que a atualização dos números exibidos nos perfis dos artistas ocorrerá gradualmente.