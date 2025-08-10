Por que Grelo? Dono do hit Só Fé revela origem do nome inusitado

Grelo é cantor e compositor - Foto: Divulgação

Lançada em 2024, a música ‘Só Fé’ foi um sucesso nas paradas musicais e alavancou o nome do cantor e compositor Grelo. Porém, além do hit, outra coisa que chamou bastante atenção foi o nome artístico inusitado de Gabriel Ângelo Furtado de Oliveira.

Para algumas pessoas, a palavra grelo pode ter outro significado e, na verdade, se referir ao clitóris, órgão responsável pelo prazer e orgasmo da mulher. Mas o que originou o apelido do artista não foi isso.

Ele explicou, ao Portal LeoDias, como foi escolhido esse nome inusitado. “Desde pequeno eu sou chamado de ‘magrelo’, ‘grilo’. Tudo que remete a alguém muito magro e muito pequeno. Eu sou da época que o bullying não era crime, então era liberado. Então eu decidi manter o apelido de infância”, explica o cantor.

Grelo, que em novembro será pai pela primeira vez, seguiu: “O povo começou a entender melhor [o significado do apelido] quando eu comecei a falar isso em entrevistas, em podcasts, foi bem tranquilo”, acrescentou.

Na oportunidade, ele também contou como superou o estigma de ser um “compositor de um sucesso só”. “Ninguém chega no mercado já com 10 anos de história. Todo mundo começa um dia e todo começo você é apedrejado mesmo, já tava acostumado desde a época de somente compositor”, disse o artista.

“Agora eu consegui mostrar quem eu sou e qual a minha história, o que dizem as minhas músicas, que são engraçadas, mas também tem uma mensagem. Agora mesmo a gente vai lançar uma música que vai falar muito com o cotidiano das pessoas”, revelou.

Grelo aproveitou e contou que vai gravar, nesta semana, o clipe de uma música “que aposta demais”. A canção vai ser lançada em setembro e, segundo ele, vai “ser uma música que vai impactar bastante”.