Por que Leonardo parou de beber? Descubra o que motivou a decisão

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O cantor Leonardo decidiu dar uma pausa no consumo de álcool. Ele precisa ficar 30 dias sem bebida alcoólica após identificar alterações em taxas no exame de sangue, segundo a equipe do cantor.

“Leonardo fez exames de rotina, onde foi detectado uma alteração, nada alarmante, nos índices de triglicérides”, disse a assessoria.

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“Por este motivo, foi sugerida uma dieta, incluindo 30 dias sem consumo de bebida alcoólica. Em breve, os exames serão refeitos, e terá uma nova avaliação médica”, completou.

A esposa do artista, Poliana Rocha, falou sobre as metas de saúde de Leonardo após viralizar um vídeo em que o cantor aparece batucando nas pernas, um pouco inquieto, durante um show.

“Agora a meta é completar os 30 dias sem beber. Depois ele refaz os exames e, estando tudo certinho, a gente conversa sobre a volta. Por enquanto, seguimos comemorando cada dia e, principalmente, a saúde”, disse.

Em uma postagem nas redes sociais, Leonardo questiona a mulher se ele pode tomar picolé. Após a aprovação de Poliana, ele fez uma reclamação. “Tô há 22 dias chupando essa desgraça aqui”, disse.