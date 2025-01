Thiaguinho relata ter sofrido de burnout na época do Exaltasamba

Thiaguinho abriu momento da vida em um videocast - Foto: Reprodução

O cantor Thiaguinho, vocalista do Exaltasamba de 2003 a 2012, revelou que sofreu com distúrbio emocional na reta final da banda. Durante entrevista ao videocast Grande Surto, o artista, que foi diagnosticado com burnout, contou que não se reconhecia, sofria palpitações antes de entrar no palco e enfrentava crises de choro ao sair de casa.

Ainda de acordo com Thiaguinho, ele não acreditava que tinha direito a sofrer e não sabia lidar com o esgotamento devido ao trabalho. O cantor não entrou em detalhes sobre o que motivou o ápice do burnout.

Quando saiu do Exaltasamba, Thiaguinho afirmou que a mudança era pelo desejo de tocar além de samba e pagode.