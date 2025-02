Wesley Safadão comanda Festival Arrocha em Salvador com casa cheia

Wesley Safadão encerrou a terceira edição do evento em grande estilo - Foto: Lucas Leawry | Walter Guedes

Wesley Safadão encerrou a série de shows do Festival Arrocha Safadão em grande estilo, com uma edição no Wet, em Salvador. A terceira edição do evento trouxe ao palco não apenas os sucessos do cantor, mas também releituras especiais no ritmo do arrocha, surpreendendo o público e garantindo uma noite inesquecível.

Além do anfitrião, a noite contou com apresentações de Rafinha O Bom de Verdade, Kart Love, Heitor Costa, Natanzinho Lima, Devinho Novaes e Kaelzinho Ferraz. O festival, organizado pela Salvador Produções, celebrou a força do arrocha e animou a capital baiana até o amanhecer.



Além da energia contagiante no palco, a produção do evento chamou atenção pelo formato inovador. Com um repertório que misturou arrocha, forró e hits consagrados, Wesley Safadão prendeu a atenção do público do início ao fim.