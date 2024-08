Agenda Olímpica: Dia de sol e de contrastes culturais entre Brasil e Japão

Paris recebe os jogos olímpicos em 2024 - Foto: Stephane De Sakutin | AFP

Osol deu as caras, finalmente, nos Jogos de Paris e o domingo foi de uma cidade efervescente, respirando Olimpíada e com muita gente nas ruas, trajada de torcedores, cantando os gritos de guerra com as caras pintadas e portando bandeiras. Um clima bem diferente do chuvoso sábado e da sexta-feira, ou daquele ar quase blasé vivido na capital francesa nos dias que antecederam a Cerimônia de Abertura.

Já que o horário do jogo de futebol da capitã Rafaelle impediria minha ida para a cobertura da luta de Keno Marley, optei por acompanhar a seleção e separei o restante dos horários para tentar ir a novas arenas. Comecei a manhã na Concorde, vendo Rayssa Leal na fase qualificatória, e terminei o dia em Roland Garros, que fica a menos de 10 minutos de distância (andando) do Parc des Princes, onde o Brasil enfrentou o Japão.

O mais bacana neste domingo foi dividir a bancada de imprensa com os jornalistas japoneses, que além da seleção de futebol, estavam em peso acompanhando suas craques do skate. É muito interessante ver as diferenças nos comportamentos dos repórteres.



Enquanto nós brasileiros somos nada contidos, barulhentos às vezes ao torcer pelos atletas, dos nipônicos não se ouve um pio, no máximo algumas palmas e trocas de cumprimentos entre eles quando alguém tem um bom desempenho. Nem a mais espetacular manobra de Coco Yoshizawa ou mesmo o golaço e a virada incrível no tento de Tanikawa ‘sacudiram’ os japoneses, ao passo que eu e outros colegas vibrávamos loucamente por cada uma das três medalhas conquistadas pelo Brasil.

O ápice dessa diferença cultural aconteceu na zona mista do futebol. Enquanto aguardávamos o técnico Arthur Elias chegar, assistíamos e vibrávamos com o jogo de Bia Haddad e com as primeiras notas da ginástica. Do outro lado da sala (mas bem próximo), nem parecia que os japoneses estavam lá entrevistando o técnico da seleção. Todos falavam muito baixo mesmo (nunca vi algo parecido), inclusive o treinador, naquilo que me explicaram ser um gesto de respeito aos outros jornalistas no local.

Não saí de lá envergonhado pelo barulho que fazíamos e que, provavelmente, atrapalhava a entrevista dos japoneses. Gosto muito do nosso jeito expansivo e emocionado de trabalhar com o esporte (sobretudo em Olimpíadas), mas foi muito legal presenciar e aprender com esse contraste cultural. Provavelmente, essa experiência imersiva e intensa de viver outras culturas, em duas semanas, seja a coisa mais bacana de cobrir os Jogos.