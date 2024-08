Alemanha vence Espanha e fica com o bronze no futebol feminino

Jogadoras da Alemanha comemorando - Foto: Arnaud FINISTRE / AFP

A Alemanha conquistou a medalha de bronze no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira, 9, ao derrotar a campeã mundial Espanha por 1 a 0, em Lyon. A meio-campista Giulia Gwinn, de 25 anos, marcou de pênalti o único gol da partida, aos 20 minutos do segundo tempo.

As espanholas tiveram a chance de empatar com um pênalti marcado a dez segundos do fim do período de acréscimo, mas a goleira alemã Ann-Katrin Berger defendeu a cobrança de Alexia Putellas.

Leia mais:

'Ubaitaba, presente!' Isaquias posa com medalha representando a Bahia

Alysha Newman: Saiba quem é a musa do Onlyfans e medalhista olímpica

Brasileiro cai nas quartas e vai lutar pelo bronze no taekwondo

Com a derrota, a Espanha, eliminada pelo Brasil na semifinal (4 a 2), volta para casa de mãos vazias. Já a Alemanha, soma sua quinta medalha olímpica: ouro nos Jogos do Rio-2016 e prata em Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008 e agora em Paris-2024.