Alison dos Santos e Matheus Lima avançam às semis em Paris

Os corredores Alison dos Santos e Matheus Lima avançaram nos 400m com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris, na manhã desta segunda-feira, 5, e se garantiram na semifinal. Alison, o 'Piu' chegou perto de vencer a bateria 3, mas poupou ritmo e caiu para o terceiro lugar nos últimos metros. Já na bateria 5, Matheus foi o segundo mais rápido.

"A atmosfera foi incrível. Quando cheguei para entrar na pista, geral (estava) gritando para a prova foi lindo, foi mágico. Ver o estádio lotado das 8h30 da manhã até 22h da noite é lindo pra gente. Começaram os Jogos para mim. Já cumpri metade do processo, agora é aproveitar o resto", declarou Piu, após a prova.

"Eu estou muito feliz de estar aqui. É um sonho realizado; não totalmente, porque quero uma final, por mais que meus adversários estejam num nível mais forte que eu, vou lá buscar essa medalha. Não tenho medo de correr contra ninguém, não tenho medo de ninguém. Dez dias atrás eu senti a posterior da coxa; de lá para cá, não estava treinando direito. Hoje eu confiei totalmente em Deus, que eu não ia sentir nada, estou muito feliz", disse Matheus.

Piu completou o percurso com tempo de 48s75 no Stade de France, ficando atrás do estoniano Rasmus Magi, com tempo de 48s62, e do americano CJ Allen.

Matheus Limaterminou a prova em 48s90 contra os 48s21 do jamaicano Malik James-King, que liderou.

No ranking geral, Alison e Matheus aparecem respectivamente no 14º e 17º lugares. A semifinal dos 400m com barreiras acontece às 14h35 desta quarta-feira, 7.