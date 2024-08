Egito vence Espanha e vai às oitavas como líder do grupo no futebol

Jogadores do Egito comemorando - Foto: Philippe LOPEZ / AFP

O Egito venceu a Espanha por 2 a 1 nesta terça-feira, 30, em Bordeaux, e se classificou para as quartas de final do torneio olímpico de futebol masculino dos Jogos de Paris na liderança do Grupo C.

Com a vitória, os egípcios chegaram a sete pontos. Os espanhóis, que também avançaram, ficaram em segundo com seis. República Dominicana (2 pontos), estreante na competição, e Uzbequistão (1 ponto), que empataram em 1 a 1, acabaram eliminados.

Leia mais:

Flávia Saraiva cai no aquecimento e parte supercílio; veja imagem

Entre os melhores! Ana e Pepe garantem vaga na semifinal da canoagem

Dupla brasileira vence e encaminha classificação no vôlei de praia

O atacante Ibrahim Adel marcou os dois gols dos 'Faraós' na partida (40' e 62'), enquanto Samu Omorotion descontou na reta final para a 'Roja' (90').

Com a classificação garantida desde a segunda rodada, o técnico da Espanha, Santi Denia, optou por escalar um time misto para a partida contra o Egito.

A aposta custou caro para uma das seleções favoritas ao ouro, que agora terão que enfrentar nas quartas de final o vencedor do Grupo D (provavelmente o Japão). Já o Egito terá pela frente o segundo dessa chave, também formada por Paraguai, Mali e Israel.