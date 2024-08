Ginástica Rítmica: conheça brasileiras na disputa por medalhas

Conjunto da ginástica rítmica - Foto: Miriam Jeske/COB

Embalados pelo bronze na ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a ginástica rítmica (GR) também é uma das grandes oportunidades de medalhas do Time Brasil. Ao todo, a delegação tem duas oportunidades de pódios, são elas: o individual geral de Bárbara Domingos e o conjunto, que conta com Déborah Medrado, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira e Victória Borges.

O GR é uma das poucas modalidades com 100% de presença feminina, com 94 atletas na esperança de colocarem os seus nomes na história, conquistando a tão querida medalha. Para isso, precisarão passar pelas provas, que iniciam a partir do dia 8 de agosto e tem finais previstas para o dia 9 e o dia 10.

O Brasil chega para a disputa dos Jogos Olímpicos em um bom momento, com uma medalha de ouro na Copa do Mundo da modalidade, enquanto Bárbara ficou perto do pódio, na 4ª colocação. Além disso, também foi bem nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, com ouro nas duas provas.



Para conquistar o ouro, Bárbara Domingos tem como principais rivais as ginastas Boryana Kaleyn e Stiliana Nikolova, da Bulgária, Daria Atamanov, de Israel, Darja Varfolomeev, da Alemanha e Sofia Raffaeli, da Itália. O conjunto, não muito diferente, busca desbancar as equipes da Bulgária, China, Israel e Itália.