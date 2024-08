Internautas não perdoam após Brasil perder para os EUA no basquete

Grande nome do resultado foi o 'Rei' Lebron James, que marcou 12 pontos - Foto: Reprodução | X

A derrota do Brasil diante do Estados Unidos, no basquete masculino, já era esperado, por conta da qualidade técnica da equipe norte-americana. O time brasileiro perdeu por 122 a 87 nesta terça-feira, 6, nas quartas de final das Olimpíadas de Paris.

O grande nome do resultado foi o 'Rei' Lebron James, que marcou 12 pontos, nove assistências e três roubos de bola, seguido por Kevin Durant e Stephen Curry, ambos com 18 pontos. Os memes na internet começaram a surgir e foram diversas frases de bom humor para diminuir o peso do resultado negativo.

cegamos o lebron james

a diferença foi de 35 pontos (e não 40)

e foram o time que mais marcou pontos contra o dream team nessa olimpíada



ou seja, MAIS UM OURO PRO BRASIL🥇pic.twitter.com/cMJ6gpa4xq — rê (@SCWRSESEE) August 6, 2024

o lebron errou = ouro pro brasil pic.twitter.com/jdHv0vWJ8C — ؘ (@buzzcrf) August 6, 2024

se a gente não ganha no basquete, vamo ganhar na porradaaaaaa

porrada no lebron 🤪🤪🤪pic.twitter.com/6lxzjMa3QL — naclaraᶠᶠᶜ (@naclaravxs) August 6, 2024

"ain o Brasil não tem a menor chance contra os EUA no basquete"



o LeBron chorando após o Caboclo falar pra ele que no Brasil tem SUS: pic.twitter.com/M9wGrV0FUY — caioziN ᶜʳᶠ 🇹🇷 (@B16caio) August 6, 2024

Perdemos o jogo mas machucamos o LeBron



O importante é fazer alguma coisa pic.twitter.com/ICS0l9Eheo — Brooklyn Guy (@BrooklynGuy2021) August 6, 2024

o basquete do brasil saindo de quadra depois de perder pros estados unidos por menos de 40 pontos pic.twitter.com/PZQ6NP3Nnl — paiva (@paiva) August 6, 2024