Na final! Babi Domingos garante Brasil na decisão da ginástica rítmica

Babi Domingos durante apresentação com a fita - Foto: Ricardo Bufolin/CBG

A brasileira Bárbara Domingos estreou nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com uma classificação às finais da ginástica rítmica. Em uma brilhante apresentação com quatro aparelhos (bola, arco, fita e maçãs), a ginasta garantiu o Brasil na decisão do individual geral, com uma nota de 129.750.

Para final, classificaram 10 ginastas, com Babi na 8ª colocação, atrás de Sofia Raffaeli, da Itália, Taisiia Onofriichuk, da Ucrânia, Kaleyn Boryana, da Bulgária, e as alemãs Darja e Margarita. A brasileira retorna à disputa nesta sexta-feira, 9, às 9h50 da manhã.

Leia mais:

>>COB celebra isenção de imposto para medalhistas olímpicos

>>Rebeca revela lugares que levaria Biles: "Gostei muito de Salvador"

>>Na final da canoagem, dupla baiana termina na última colocação

Estreando na bola, Babi fez uma bela apresentação, com a música "Je Suis Malade", da cantora Lara Fabiane, e garantiu a nota de 33.100. A sequência foi o arco, dançando ao som de "Circle Of Life", do filme Rei Leão, aumentando a sua nota, que foi de 34.740, 3ª melhor do aparelho.

Na segunda rotação, que começou algumas horas depois, a brasileira começou com a fita e mais uma linda apresentação, ao som de Bad Romance, de Lady Gaga, somando mais 31.700 à sua nota geral. Na última rodagem, com as maçãs e ao som de "Garota de Ipanema", a brasileira recebeu 30.200, e garantiu toda uma nação na final do GR pela primeira vez.