Rebeca revela lugares que levaria Biles: "Gostei muito de Salvador"

A amizade das campeãs olímpicas Rebeca Andrade e Simone Biles tem dado o que falar. Durante coletiva de imprensa na Casa Brasil, a brasileira foi questionada sobre os lugares que levaria a norte-americana para um turismo. Em resposta, a medalhista de ouro no solo disse Salvador como uma das opções, revelando ter gostado muito da energia do lugar.

Além da cidade do dendê, Rebeca também citou o Rio de Janeiro, local onde reside e treina desde os 13 anos. Em fala, Rebeca também citou o sul e São Paulo, pela quantidade de restaurantes, já que ama comer.

"O Rio, né... Eu mostraria com os meus olhos, já que cada pessoa enxerga de uma maneira e o Rio é muito bonito, tem muitas coisas boas, paisagens maravilhosas. Eu acho que cada pedacinho do Brasil tem a sua parte especial, eu gostei muito de Salvador, foi muito legal quando a gente estava lá, é uma energia que é completamente diferente do que eu vivo diariamente, então é muito gostoso. Sul, São Paulo, tem muitos restaurantes, são maravilhosos, eu sou taurina, né, adoro comer", brincou a ginasta.

Durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, as atletas compartilharam quatro pódios. Ao todo, Rebeca conquistou uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. Biles, por sua vez, volta para casa com três ouros e uma prata.