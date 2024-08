No tiebreak, Brasil perde para os EUA e vai em busca do bronze

Jogadoras do Brasil reunida - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Pela semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Seleção Brasileira de vôlei enfrentou os Estados Unidos em uma partida para lá de emocionante, que precisou do tie break para ser decidida. Por 3 sets a 2, a amarelinha não segurou a pressão adversária e perdeu com parciais de 23x25, 25x18, 15x25, 25x23 e 11x15.

O destaque do Brasil foi a jovem Ana Cristina, que cresceu nos grandes momentos e foi a maior pontuadora do jogo, com 24 pontos. Além dela, a capitã Gabi Guimarães (16 pontos) e Rosamaria (14 pontos) também foram de extrema importância, com ótimas atuações e pressionando as adversárias.



O próximo confronto será no sábado, 10, às 12h15, pela disputa do 3° lugar, contra a perdedora de Turquia e Itália, que se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

O início começou difícil para a Seleção Brasileira, que viu as norte-americanas abrirem quatro de vantagem e fez com que o treinador Zé Roberto pedisse tempo. No restante do set, o Brasil melhorou e chegou a ficar com a vantagem, mas viu a sequência positiva dos EUA, que viraram. Em um final nervoso, o Brasil não conseguiu sustentar a pressão, perdendo por 25x23.

O segundo set foi todo do Brasil, que começou com a animação lá em cima e voltou a pontuar. Com um verdadeiro show de Ana Cristina, a amarelinha colocou uma boa vantagem, que seguiu até o final. As americanas até melhoraram, mas não o suficiente para evitar o empate por 25x18.

A terceira parcial, por sua vez, não foi nada positiva para o Brasil, que ficou com uma grande desvantagem. Com erros defensivos e um ótimo bloqueio das adversárias, a Seleção Brasileira não conseguiu reagir e perdeu por 10 pontos de diferença, de 25x15.

| Foto: Alexandre Loureiro/COB

No quarto set, era tudo ou nada para o Brasil, que até começou perdendo, mas recuperou a confiança e voltou com ótimos pontos. Ana Cristina, mais uma vez, foi o ponto alto da equipe, que também contou com uma ótima atuação de Rosamaria, vencendo por 25x23.



Na decisão, a Seleção feminina começou melhor e chegou a abrir dois pontos de vantagem. No entanto, as americanas não desistiram e cresceram, empatando e virando o confronto. Na reta final, a defesa adversária encaixou, não deixando o ataque brasileiro pontuar e chegando ao ponto do jogo. No momento, o treinador Zé Roberto pediu tempo, tentando diminuir o ímpeto dos EUA, que até funcionou por um lance, mas em falha no bloqueio brasileiro, pontuaram novamente e fecharam a decisão.