"Sonho", define Carol, ponteira da Seleção de vôlei, sobre Olimpíadas

Seleção feminina comemorando - Foto: Divulgação/ @carolana15

A Seleção feminina de vôlei já chegou em Paris para disputar os Jogos Olímpicos de Paris, buscando trocar a prata da última edição para o primeiro lugar no pódio. Desta maneira, a ponteira Ana Carolina, considerada a melhor do mundo na posição, comentou sobre o momento e as expectativas para a estreia.

“Estamos aqui há três dias, o fuso-horário pegando um pouco para algumas, mas eu acho que a equipe está muito feliz de estar aqui, de ter esse sonho, com cada passo sendo concretizado. Para muitas, acho que seis, será a primeira vez nas Olimpíadas", disse a atleta em divulgação da Confederação Brasileira de vôlei.

Leia mais:

Seleção de vôlei desembarca em Paris com "expectativa muito grande"

Locais emblemáticos de Paris receberão parte dos Jogos Olímpicos; veja

Prata em Tóquio, Rayssa Leal visa o ouro em Paris-2024: "Meta"

Em fala, a ponteira revelou o clima que vive a Seleção feminina, brincando sobre a ansiedade para a estreia e definindo a conquista dos Jogos Olímpicos de Paris como um "sonho".

"Estamos muito empolgadas, acho que é esse o clima, sabe, estar alegre, a galera toda se entregando muito nos treinos. Brincamos que, se fosse hoje, já poderia começar, porque não aguentamos mais treinar, mas faz parte. Sabemos da nossa caminhada, que será longa, jogo a jogo em busca do nosso sonho”, finalizou Carol.

A equipe do Time Brasil estreia no dia 29 de julho, às 8h, contra a Seleção do Quênia, pelo grupo B. Na sequência, enfrenta Japão, no dia 1º de agosto, e Polônia, no dia 4.