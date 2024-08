Vai aposentar? Nadal diz que tomará "decisões" após Olimpíadas

Nadal foi eliminado do simples - Foto: Miguel MEDINA / AFP

O tenista espanhol Rafael Nadal disse que tomará "decisões" sobre seu futuro após sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris, onde foi eliminado da chave de simples nesta segunda-feira, 29, derrotado pelo sérvio Novak Djokovic.

"Tento olhar para frente, medir até as olimpíadas. Quando terminar aqui vou tomar as decisões que tiver que tomar com base no meu desejo e em como eu estiver me sentindo", declarou Nadal após se despedir do torneio olímpico de simples.

"Para muitos não faz sentido, estou há dois anos sofrendo, passei por cirurgia no quadril. Se eu sentir que não sou competitivo, vou tomar a decisão de parar, mas tenho jogado pouco", ressaltou o espanhol, deixando em aberto todas as possibilidades sobre o futuro.

Com poucos jogos disputados nos últimos dois anos devido à sequência de lesões, Nadal disse que vai tentar "fazer o que for possível para desfrutar. Se depois daqui não tiver mais vontade de jogar, vou comunicar".

Mas "não posso viver cada dia pensando se será o último ou não", concluiu o tenista.

Nadal segue na disputa do torneio de duplas dos Jogos de Paris, ao lado do compatriota Carlos Alcaraz.