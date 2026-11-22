A Baixa dos Sapateiros já foi o coração comercial de Salvador. imortalizada por Ary Barroso, era endereço de loja, de encontro, de vida. Com os shoppings e a migração do centro comercial e financeiro para a região da Tancredo Neves, ela foi esvaziando, fechando portas, perdendo brilho. Agora, a cidade pode reescrever essa história.

A prefeitura enviou à Câmara o “Renova Baixa dos Sapateiros”, com R$ 50 milhões de incentivos em cinco anos, teto de R$ 10 milhões ao ano. Longe de ser esmola ou “forcinha”, é investimento. É o poder público dizendo: vale a pena voltar, ficar e acreditar no Centro.

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O pacote é verdade. Isenção de IPTU e taxa de lixo por cinco anos na J. J. Seabra, Largo e Ladeira da Barroquinha. ISS de 5% para 2%. Isenção de TFF e ITIV. Perdão de dívidas antigas de IPTU e TRSD, inclusive em dívida ativa, para quem reformar e reocupar o imóvel em quatro anos. E devolução de 50% do investido.

É um desenho inteligente, porque exige contrapartida. Quem recebe, investe. Quem tem dívida perdoada, recupera o prédio. A isenção pode gerar emprego. Assim se oferece a oportunidade de revitalizar sem deixar o pequeno comerciante para trás, começando por quem já está lá poder se reestruturar.

Antes de atrair os novos, é preciso cuidar de quem perseverou. Do dono da lojinha imune à falência, da costureira, do vendedor, do restaurante mantido aberto. Eles são a alma da Baixa. A segunda frente é atrair moradia, gastronomia, hotelaria, turismo, cultura, economia criativa, tecnologia, educação e saúde.

Centro vivo vai além do comércio de dia. É gente morando, circulando à noite, cuidando da rua. É o modelo possível de dar certo aqui. Revitalizar a Baixa é revitalizar a memória. É gerar emprego e renda onde o soteropolitano mais precisa, no Centro antigo, perto do transporte, perto da vida.

A Câmara tem de aprovar rápido, com transparência. O benefício deve chegar a quem investe e gera emprego. A Baixa – antiga rua da Vala – precisa voltar a pulsar. Toda a cidade vai ganhar.