Vinte de Novembro é um feriado diferente, descansar só para quem fraqueja. É feriado para lembrar, levantar e lutar. Todos os dias o Brasil precisa encarar sua verdade, hoje ainda mais: este país foi construído por mãos negras, pelo suor negro, pela inteligência negra. Chamam de brasileiros quem é tratado como estrangeiro na terra para onde seus antepassados foram trazidos sequestrados, a fim de servirem de escravos.

A data tem razão de ser. Zumbi dos Palmares, morto em 1695, jamais saiu derrotado. Zumbi construiu liberdade. Uma história monumental de liberdade. Em Palmares, homens e mulheres negras fugiram das senzalas e fundaram um outro Brasil possível: terra compartilhada, trabalho coletivo, dignidade e fé.

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Palmares foi o grito de rejeição aos grilhões superando esta neurose do destino. Por isso o movimento negro escolheu o 20 de Novembro, e não o 13 de Maio. No 13 de Maio contaram como favor, a princesa da caneta de ouro aboliu o maior crime do mundo.

O 13 de Maio manteve as algemas na estrutura: sem terra, sem escola, sem reparação. O 20 de Novembro é a narrativa libertária. Escolha política do Grupo Palmares, em 1971, com o poeta Oliveira Silveira. A história passou a ser contada assim: seja feita a nossa vontade assim como em Palmares.

Longe de ter sido concessão, foi conquista. Em 2011 veio a lei do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Em 2023, a Lei nº 14.759 fez o feriado nacional. É preciso ir além da folga. Consciência Negra é denunciar os atuais ataques dos neocapitães do mato. O racismo da fila do hospital, da entrevista de emprego.

É exigir reparação: terra para os quilombos, cotas, educação, saúde com respeito, salário igual, cultura negra o ano inteiro. É afirmar: sou negro, sou negra, sou afrodescendente e quero existir sem precisar pedir licença.

Neste 20 de Novembro, a homenagem espraia-se pelo Poder Negro. Queremos escola ensinando África como epopeia de resistência: é lei desde 2003. Zumbi vive. Palmares vive em cada cidadão e cidadã disposto a fazer um Brasil melhor.