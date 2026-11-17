A série de reportagens “Trânsito em Salvador, Realidade do Caos”, escancara as dificuldades de todos os dias no volante, no ônibus ou a bordo do aplicativo. Grandes obras melhoram, mas falta eliminar os gargalos do fluxo viário. Salvador tem hoje 55 viadutos. Eram 29 em 2012.

Alargamos avenidas, inventamos vias “marginais”, duplicamos a Ligação Iguatemi-Paralela, mexemos nos retornos da ACM, fizemos BRT. E, ainda assim, o longo tempo médio de deslocamento em corredores como a Avenida Paralela e a Octávio Mangabeira registra nosso suplício.

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O dado confiável da Transalvador merece uma análise qualitativa honesta: obra tem demais, está faltando inteligência para planejar a cidade. Como bem aponta o urbanista Lázaro Carvalho, da Ufba, Salvador expandiu-se a partir da década de 1970 concentrando empregos e serviços em poucos eixos.

Entre estes, destacam-se Iguatemi, Tancredo Neves e Paralela; os bairros ficaram isolados, sem transporte coletivo eficiente e sem integração real entre modais. O resultado é o nó. E os cinco nós mapeados – Afrânio Peixoto (Suburbana), Paralela, San Martin, ACM e Octávio Mangabeira – vão além de retenções.

São sintomas de absoluta carência de planejamento, talvez por dificuldade de entender a dinâmica das periferias. Construir viaduto é necessário. Mas viaduto sozinho apenas transfere o congestionamento para o trecho seguinte.

A discussão proposta pelas reportagens é sobre transporte coletivo, deslocamento a pé e de bicicleta, integração entre bairros, descentralização de serviços. Enquanto a lógica for “alargar para o automóvel”, continuaremos a aumentar o problema da mobilidade e os custos para a população.

A cidade já está bem servida de estruturas elevadas. Mas é preciso verificar onde estão as aglomerações, distribuir roteiros e horários, enfim, uma gestão capaz de raciocinar e verificar os pontos problemáticos. Salvador precisa de chão, de calçada, de ônibus no horário e de um plano capaz de atender a coletividade.