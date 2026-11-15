Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 95 anos, recolhido em seu apartamento em Higienópolis para tratar Alzheimer, virou pauta de influenciador.

Uma triste figura, bisbilhoteiro destes tempos sombrios de uso imoral da internet, entrou na casa de FHC como se tivesse a senha do site proibido.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O autodeclarado jornalista filmou cômodos, objetos pessoais e o ex-presidente numa poltrona, sem voz, sem defesa, e postou com a desculpa de “registro histórico”.

Até onde se vai aceitar o absurdo de desidratar a profissão de jornalista? É preciso voltar a exigir-se o diploma.

O vigarista disse ter conseguido autorização de Patrícia Kundrat Brasil, esposa de FHC, depois recuou e falou em arrependimento. Tarde: o estrago estava feito. É o estúpido diabo da relevância digital.

Vale tudo por view: invadir a intimidade de idoso vulnerável, expor sua fragilidade. Onde estão o jornalismo e a história?

Patrícia abriu boletim de ocorrência. A Polícia Civil indiciou, apreendeu celulares, o Judiciário proibiu nova divulgação e impôs distância.

Os filhos de FHC pedem apreensão de dispositivos e derrubada de perfis. Correto. É necessário punir o biltre para inibir outros parvos desta ciberescumalha.

O caso aciona o Estatuto do Idoso e inspira debate ético. A troca da razoabilidade pelo delírio das redes faz do Alzheimer, espetáculo. Velhice vira conteúdo; casa é estúdio. Quem enfrenta doença degenerativa incapacitante tem direito absoluto à privacidade, ao cuidado e à dignidade.

Ademais, é um presidente reeleito do Brasil enfrentando sua finitude. Se a dignidade morreu, todo post é permitido. Defender FHC é defender o limite civilizatório separando a barbárie dos likes.

A inclusão digital sem educar proporcionalmente as pessoas está conduzindo o mundo ao abismo. Quanto mais se acessa o abismo digital, mais ele carrega o fim da civilização.