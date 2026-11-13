Cidades desprotegidas

Em pleno novembro de 2026, sob o impacto direto do El Niño e a alternância cada vez mais severa entre ondas de calor extremo e temporais devastadores, o Brasil encara um dado capaz de expor nossa vulnerabilidade estrutural: apenas 284 municípios brasileiros contam com planos de contingência estabelecidos para enfrentar eventos climáticos.

Em um país com 5.570 cidades, o número revela gestões locais ainda operando no improviso, reagindo à tragédia depois das ocorrências, em vez de tentar antecipá-las. A emergência climática deixou de ser uma projeção futura para se tornar o cotidiano das cidades. Chuvas torrenciais alagam bairros inteiros e picos de temperatura sobrecarregam os sistemas de saúde exigindo respostas rápidas, coordenadas e, sobretudo, baseadas em evidências.

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Nesse cenário, a disponibilidade de informações públicas, acessíveis e sistematizadas deixa de ser um detalhe burocrático para tornar-se a linha divisória entre a prevenção eficaz e o colapso urbano. Ferramentas como o Monitor do El Niño cumprem um papel estratégico ao reunir indicadores meteorológicos, alertas e diagnósticos territoriais em um só lugar.

Quando os dados são organizados de forma transparente, gestores públicos ganham condições reais de mapear áreas de risco, dimensionar abrigos, planejar drenagens e acionar a Defesa Civil antes de a água subir ou o calor atingir níveis críticos. Além disso, a informação sistematizada empodera a própria população e o controle social, permitindo cobrar responsabilidades e adotar medidas de autoproteção.

Contudo, o diagnóstico por si só ajuda a salvar vidas se for convertido em política pública na ponta. Ter tecnologia de monitoramento enquanto mais de 90% dos municípios carecem de protocolos básicos de resposta é um contrassenso de altíssimo custo – em recursos financeiros e, principalmente, em vidas humanas.

O clima inconstante já deu todos os sinais de ataques sem trégua; cabe ao poder público transformar informação em planejamento antes da próxima tempestade.