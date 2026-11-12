Anfitriã soberana

A Bahia construiu sua fama no turismo a partir de um ativo irresistível: a hospitalidade. Somos a terra do abraço, do acarajé dividido, do link fraterno. Itacaré e Morro de São Paulo, exuberantes cartões-postais, admirados mundialmente, são sínteses disso. Mas hospitalidade nunca foi subserviência.

Os conflitos registrados nas últimas semanas nestas localidades são denúncias graves de agressão a trabalhadores, importunação sexual contra mulheres e intolerância em bares. Em vez de criminalizar essa ou aquela nacionalidade, trata-se de garantir a aplicação das leis válidas em todo o território nacional.

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Por isso, o anúncio feito pelo governador Jerônimo Rodrigues acerta ao buscar o equilíbrio e fazer justiça. Uma boa ideia é a criação da força-tarefa envolvendo Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Polícia Civil e Procon-BA. Outra tática articula com a Polícia Federal uma maior ênfase na fiscalização regular da permanência de estrangeiros.

Mas a estratégia definitiva aposta em campanhas educativas contra discriminação, racismo e xenofobia. O turista é bem-vindo quando vem para somar, sem assediar ou agredir. É também fortemente recomendado garantir a liberdade de expressão. O painel do Casarão Azul, em Itacaré, é uma manifestação artística e política protegida pela Constituição.

O direito de criticar um governo estrangeiro é diferente de intolerância. Antissemitismo e islamofobia devem ser combatidos com igual rigor. Movimentos sociais e ativistas locais têm chamado de “turismo ético” o modelo gerador de emprego e renda, sem fazer a comunidade refém. É preciso proteger as mulheres e preservar o direito de comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas continuarem existindo.

Defender o morador de Itacaré e de Morro é defender o turismo baiano. Ninguém recomenda um lugar onde se sente desrespeitado. A Bahia seguirá acolhedora e acolhimento pede respeito. E respeito se cumpre com lei, fiscalização e educação. Porque a paciência de um bom anfitrião, até mesmo a Bahia, também tem limite.