Educação e tecnologia

Primeiro aprender a pensar, depois apertar o botão. A frase da Unesco, em parceria com o MEC, deveria estar colada na porta de toda escola. O letramento digital precisa vir antes do uso da inteligência artificial. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser normatizado.

O parecer aprovado pelo Conselho Nacional de Educação acerta ao proibir a IA na educação infantil e desaconselhar nos anos iniciais do fundamental. A formação da criança pode sofrer danos irreversíveis se um chatbot escrever por ela. Precisa aprender a ler, escrever, perguntar, duvidar e checar a fonte.

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Como disse a coordenadora da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, o aluno precisa entender como a IA funciona, de onde ela tira a informação e quando ela erra. E ela erra. E muito. Erros de informação e erros morais. Reproduz vieses racistas, inventa referências científicas, entrega respostas com ar de verdade absoluta.

Sem pensamento crítico, o estudante obedece a máquina – e é corrigido por ela. Vira refém. A diretriz também acerta em proibir reconhecimento facial para medir emoção do aluno, vigilância biométrica contínua e decisões automatizadas na escola.

É preciso evitar fazer da escola laboratório de pontuação social. Liberar o uso no ensino médio, como recurso pedagógico e nunca como autor, é o equilíbrio possível. A IA pode ser apoio, mas o texto final é do aluno. É a diferença de usar calculadora de aprender a contar e nunca aprender a conta porque tem calculadora.

O maior risco agora é outro: jogar a regra no colo das escolas sem preparo. O prazo é apertado: 12 meses para adequar contratos, proteger dados e formar professores. Está proibido subir foto e dado pessoal de aluno em plataforma de IA.

Sem formação docente e sem currículo de letramento digital, a norma vira papiro. Tecnologia na educação é ferramenta. E ferramenta sem instrução vira acidente. A sabedoria consiste em fazer a tecnologia acelerar a educação. Tem gente no comando da IA para favorecer o aprendizado em vez de multiplicar robôs.