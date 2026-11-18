É inaceitável a Bahia figurar em condição de rebaixamento, entre os três piores estados do país na cobertura vacinal contra o papilomavírus humano (HPV). Com 64% do público-alvo de 9 a 14 anos imunizado, a porcentagem está aquém da média nacional de 80,3% e distante da meta de 90% do Ministério da Saúde.

Trata-se de retrocesso em saúde pública, pois a vacina é gratuita, segura e aplicada em dose única pelo SUS, prevenindo cânceres de colo do útero, ânus, boca e pênis. O nome do vírus – do latim papilla (pequena saliência) somado ao sufixo grego -oma (tumor) – remete à manifestação visível: verrugas na pele e mucosas.

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Infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo, o HPV costuma ser assintomático no início e se contamina pelo simples contato direto pele com pele. São mais de 200 tipos catalogados do vírus, a maioria é eliminada pelo sistema imunológico; a vacina contra o HPV foi a primeira criada para prevenir câncer.

No Brasil, a adesão entre meninos (75,6%) é oito pontos percentuais menor frente às meninas (83,6%), reflexo do mito de o vírus preocupar apenas o sexo feminino. Além disso, o modelo atual, centrado majoritariamente nos postos de saúde, mostra-se insuficiente para alcançar adolescentes, público resistente a consultas de rotina.

Nos primeiros anos da campanha nacional, a imunização realizada diretamente nas escolas garantiu a várias localidades superarem a meta de cobertura. Levar a saúde até onde o jovem está, unindo as secretarias estaduais e municipais de Saúde e Educação, é o caminho mais eficaz para driblar gargalos logísticos.

Também assim se pode vencer o desinteresse e enfrentar a desinformação a assombrar famílias por meio de boatos disseminados em ambiente digital. Até 31 de dezembro, o Ministério da Saúde mantém aberta uma janela de recuperação para os jovens de 15 a 19 anos poderem se imunizar. Pioneiro na adoção da dose única recomendada pela OMS, o Brasil tem todas as condições para seguir protegendo a juventude contra doenças evitáveis.