A salvação da laranja

Os aportes federais para a citricultura baiana chegam em boa hora, mas precisam ser acompanhados por ações estruturantes e de longo prazo. Além do socorro aos produtores neste momento, se faz necessário construir condições para o setor voltar a crescer de forma sustentável e competitiva.

A crise deixou de ser um problema restrito aos pomares e se transformou em uma questão de emergência econômica e social. A decisão do governo central de anunciar medidas emergenciais para apoiar os produtores de laranja é positiva, mas também revela a gravidade da situação.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O principal desafio está na combinação entre a queda do preço e o aumento dos custos. Atualmente, os citricultores recebem pagamento insuficiente para cobrir os investimentos em cultivo, colheita, logística e comercialização da fruta.

Como consequência, muitos produtores acumulam prejuízos, sofrem com seus pomares ameaçados e admitem abandonar a atividade. Por tudo isso, a Política de Garantia de Preço Mínimo representa um alívio para o setor. O mecanismo de suporte é acionado quando os preços de mercado ficam abaixo do mínimo estabelecido, ajudando a reduzir perdas oferecendo condições de produção.

Entretanto, o problema não se limita ao preço pago pela fruta. A falta de indústrias para absorver a produção e a dificuldade de comercialização agravam o cenário. Em diversas propriedades, as árvores permanecem repletas ou as laranjas são perdidas após a colheita por falta de compradores: a palavra é desperdício.

Para o Estado parar de dar a ajuda, é preciso estimular a instalação de agroindústrias, fortalecer cooperativas e ampliar canais de compra e venda. Outro desafio é a questão fitossanitária, pois doenças como o "greening" e a mancha-preta comprometem a produtividade.

Na Bahia, são cerca de 63 mil hectares plantados com citros, viabilizando ocupar posição de destaque na produção nacional. Preservar essa atividade significa proteger empregos, garantir renda no campo e fortalecer a economia de diversas regiões do estado.