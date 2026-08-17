O sol e a peneira

Siga o A TARDE no Google

Seria temer errar apostar na opção mais fiel ao fato, se é mais irresponsável ou perigosa a vacilante postura da administração pública sobre desastres do clima. Ignorar ondas de calor é escolher repetir tragédias. O país tem recursos, conhecimento científico e capacidade institucional para agir.

O Brasil já enfrentou um aquecimento acima da média global. Por isso, a adaptação pede a cooperação imediata entre municípios, estados e governo federal, superando cenário polarizado por projetos de poder antagônicos e irreconciliáveis.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ameaça continua tratada como incômodo ao passageiro, quando na verdade representa a possibilidade concreta de desastres mortíferos ambientais. O contexto é proporcional aos números alarmantes – 50 mil mortes registradas entre 2000 e 2020.

A chegada de um novo e poderoso El Niño, prevista para intensificar as condições climáticas, reforça a urgência de enfrentar o problema com seriedade. Teme-se no Nordeste a redução das chuvas já escassas, intensificando secas e labaredas.

No Centro-Oeste, a estação chuvosa chega atrasada; no Sudeste, aumenta a irregularidade climática; e no Sul, eleva-se o risco das temidas enchentes. Trata-se de um choque climático assustador para regiões sem os quais não verás país nenhum: agricultura, energia, transporte, abastecimento e moradia.

O calor extremo agrava doenças cardiovasculares, respiratórias e renais, afetando trabalhadores, comprometendo a produtividade e pressionando o sistema de saúde. Ainda assim, o país insiste em assimilar a alta temperatura por suas viagens turísticas, associando o tempo quente à identidade dos trópicos.