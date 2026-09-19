Brasil livre e soberano

A divulgação, apenas agora, dos 21 pontos exigidos pelos Estados Unidos para rever o tarifaço contra produtos brasileiros expõe o descompasso entre a retórica de parceria histórica e a prática de imposição unilateral. O documento, datado de 2024 e apresentado ainda no ano passado, só teve seus termos detalhados essa semana.

Entre as exigências, pedidos extrapolando o âmbito do comércio: prioridade para empresas estadunidenses na compra de minérios chamados “terras raras”; veto a investimentos chineses e até a participação de “dissidentes políticos” nas eleições de outubro. É uma ingerência inaceitável em assuntos internos, corretamente rejeitada pelo chanceler Mauro Vieira ainda em outubro de 2025.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como bem avaliaram especialistas, as demandas são desproporcionais a uma saudável relação bilateral. Os EUA são relevantes, mas não determinantes para a balança comercial brasileira. Querer obrigar companhias aéreas do Brasil a comprarem Boeing, por exemplo, revela um desejo de tutela, impedindo o cânone do livre comércio.

Quem paga a conta desse devaneio são as indústrias. Enquanto Brasília trabalha para resistir a Washington e aos lesa-pátrias bolsonaristas, o setor produtivo nacional sofre com tarifas injustas, sem perspectiva de solução a curto prazo. São empregos, cadeias produtivas e contratos ameaçados pela imposição da superpotência aliada de extremistas sequiosos por sangrar o próprio país onde nasceram.

Nesse ponto, o presidente Lula acerta ao separar o joio do trigo. Ao sancionar a Política Nacional de Minerais Críticos, o governo sinaliza a fim e disposição em rejeitar o eterno retorno à condição de colônia. O Brasil descarta submeter-se à humilhação de exportar minério bruto para importar bateria, chip e celular.

Exigir industrialização local das terras raras, das quais só conhecemos 30% das reservas, é defender soberania, gerar emprego qualificado e agregar valor aqui. Comércio se faz com reciprocidade, não com arrogância. O Brasil quer parceiros, não tutores, e deve manter-se rijo para resistir a ultimatos com objetivo espúrio e inconcebível de transformar vantagem comercial em submissão política e estratégica.

