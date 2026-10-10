Ciência transformadora

Ultrapassa a dimensão da ciência a autorização da Anvisa para o início dos testes da Vivaxin, primeira vacina brasileira voltada ao combate da malária. Em um país onde a pesquisa poderia ter mais incentivo, a realização de um estudo desse naipe reacende a crença no talento brasileiro para se autodeterminar.

A Vivaxin nasce da união entre universidade pública, pesquisadores e indústria nacional revelando cooperação, continuidade e investimento. A simples produção de vacina é representação insuficiente para dar conta do fenômeno com fidedignidade; o correto é ampliar para autonomia tecnológica.

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Em um campo dominado por países ricos e por interesses globais habitualmente indiferente às necessidades das Américas, o contexto implica pensar em soberania. O estudo da fase 1, realizado com voluntários saudáveis, busca avaliar segurança, resposta imunológica e dosagem; o rigor sinaliza confiabilidade e segurança.

É um passo inicial, ainda distante da eficácia clínica, etapa decisiva para fazer o Brasil avançar rumo a uma vacina adaptada à sua realidade epidemiológica. Afinal, o Plasmodium vivax, causador da malária, responde pela maior parte das infecções no continente americano, e nenhuma das vacinas recomendadas pela OMS contempla essa linhagem. A lacuna é evidente; a urgência, também.

Ao autorizar o ensaio, a Anvisa cumpre papel regulatório sem abrir mão da prudência. A liberação significa um avanço, embora distante de ser uma solução rápida. O trabalho exitoso reverte em maior confiança no método científico e reconhecimento da importância estratégica de enfrentar uma doença persistente há séculos, ao atravessar fronteiras e atacar populações vulneráveis.

A Vivaxin ainda vai percorrer um longo caminho. Mas sua existência já simboliza algo maior: o impulso para o Brasil produzir conhecimento transformador. Em tempos de desinformação e ataques à ciência, celebrar esse avanço é reafirmar o compromisso com a vida e com um futuro no qual nossas respostas venham de nossos melhores cérebros.