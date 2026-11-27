A permanência dos lixões, revelada pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2024 do IBGE, expõe o abismo entre o rigor da lei e a realidade do país. As montanhas de rejeitos a céu aberto impulsionam suas bactérias em 28,9% dos municípios brasileiros.

Mais de dois anos após o último prazo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, três em cada dez cidades insistem em passivos ambiental e sanitário inaceitáveis. O retrato traçado pelo levantamento escancara a desigualdade regional e federativa.

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Enquanto no Sul apenas 2,6% dos municípios mantêm esse descarte arcaico, no Norte o índice chega a alarmantes 69,2%. O recorte populacional confirma o perfil de uma crise asfixiando sobretudo as pequenas administrações: 35,8% das cidades entre 10 mil e 20 mil habitantes recorrem aos lixões, contra 4,2% das metrópoles com mais de 500 mil moradores.

Mais grave ainda é a constatação de um grupo de 16 municípios operar descartes em áreas alagadas ou sujeitas a cheias. Treze deles estão no Norte e no Nordeste, atualizando a potência de chorume e contaminantes nos lençóis freáticos.

Construir e operar aterros sanitários exigem escala econômica e capacidade técnica inacessíveis a prefeituras de baixo orçamento em seus isolamentos financeiros. Contudo, a escassez de recursos escapa à tática de álibi para a omissão. O marco legal do saneamento oferece instrumentos claros, como a formação de consórcios intermunicipais para diluir custos e a cobrança de tarifas garantidoras da sustentabilidade financeira aos serviços.

Falta, todavia, vontade política para enfrentar o desgaste de estruturar a gestão de resíduos e ampliar a coleta seletiva, hoje ausente em mais da metade das cidades. Sem fiscalização rigorosa dos órgãos ambientais e apoio técnico efetivo dos estados e da União aos pequenos municípios, a lei caducou todos os prazos de tolerância.

Sem ação coordenada emergencial e eficiente, o Brasil seguirá enterrando a saúde pública e o meio ambiente sob montanhas de lixo a céu aberto.