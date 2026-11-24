Antália terminou sem acordo. Depois de duas semanas e 44 horas de prorrogação, a COP31, na Turquia, virou a conferência mais longa da história e o primeiro grande fracasso desde Copenhague, em 2009. É para lamentar. E é para temer. O motivo é quase inacreditável. O texto final, o Pacto de Antália, omitiu petróleo, carvão e gás. Esqueceu da transição visando defender os recursos fósseis.

Sequer trazia o rastro de Belém, nem o fim do desmatamento, nem financiamento para adaptação. Era um acordo fingindo um controle impossível da crise. A União Europeia, o Panamá e o Brasil estavam na barricada. Uma resistência necessária. Aceitar aquele texto seria mesmo um retrocesso em grau de absurdo. Seria apagar a promessa de Dubai em 2023 e o compromisso construído por Belém em 2025. Restou escolher: melhor sair sem acordo ou com uma mentira?

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Jogaram para empate e conseguiram. Houve bloqueio. Arábia Saudita, Rússia e outros petroestados calaram a discussão mais importante. E o consenso da ONU deu a eles esse poder. Um punhado de países pode travar o futuro de todos. Enquanto isso, o planeta segue se vingando. Enchentes, secas, calor extremo e incêndios continuam. Os mais pobres pagam primeiro. Os mais vulneráveis, os menos poluentes, sofrem mais. Antália foi uma oportunidade desperdiçada.

E há algo ainda mais grave. Enquanto os diplomatas se desentendiam em Antália, grandes potências acertavam em Shenzhen ampliar a produção de derivados de petróleo. O sinal é iniludível: o combustível fóssil ainda manda. Há uma réstia. Vinte e seis países, incluindo o Brasil, já publicaram ou anunciaram roteiros para sair dos fósseis. A transição pode acontecer, nas ruas, nas empresas, nos estados. Ela é irreversível. Mas precisa de política, de dinheiro, de coragem.

Antália terminou com decepção. A COP32, em Adis Abeba, pode repetir o roteiro do adiamento. O clima está virando. Ou o mundo encara os fósseis, ou a negligência de hoje será o luto de amanhã. O Brasil deve fazer seu dever de casa e servir de guia.