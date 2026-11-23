Quando a rede local colapsa, quem chega primeiro faz diferença entre a vida e a morte. Há 15 anos, o Brasil aprendeu a estar presente em estados e municípios. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) nasceu dessa lição, após a tragédia da Região Serrana do Rio de Janeiro, e virou a resposta rápida do país.

São mais de 170 missões, cerca de 80 mil atendimentos diretos, quase 3 mil voluntários e mais de 10 milhões de beneficiados indiretamente. São números transcendentes. São famílias no abrigo, no hospital de campanha, na aldeia, na cidade alagada.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A FN-SUS esteve na boate Kiss, na pandemia, nos Yanomami, nas enchentes do Rio Grande do Sul, de Pernambuco e da Bahia, em Mariana e Brumadinho, no combate às arboviroses e no acolhimento a repatriados de Gaza e do Líbano.

Foi muito além de atendimento. Teve apoio técnico aos gestores, ajuda para reorganizar serviços e a manter a assistência. Já são mais de 80 ações de qualificação, com 20 mil pessoas formadas para emergências. Preparar antes já para poder salvar.

Desde 2023, a força se reorganiza e se regionaliza. Além da sede em Brasília, há bases em Porto Alegre, Salvador, Rio, Manaus e Porto Velho. Até dezembro, chegam Fortaleza, Recife, Campo Grande e Belém. Nove bases, equipes de resposta rápida e a plataforma “SouForça” reformulada. Estar perto é chegar antes.

Mas celebrar pede sempre mais. Quinze anos exigem maturidade. A FN-SUS precisa de orçamento estável, profissionais valorizados e integração com estados e municípios. Emergência existe para evitar os riscos do improviso. Também é preciso cuidar de quem cuida. Voluntário é recurso finito. Quem cruza o país para socorrer volta marcado. Apoio psicossocial, descanso e reconhecimento precisam fazer parte da missão.

O SUS é o maior patrimônio social do Brasil. A FN-SUS é sua sentinela pronta a entrar em ação. Vamos cada qual colaborar para os próximos 15 anos de mais estrutura, rapidez e humanidade. A esperança é nunca precisar, mas se acontecer, podemos contar com ela.