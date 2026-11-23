EDITORIAL
Sentinela do país
Força Nacional do SUS completa 15 anos como resposta rápida em emergências
Quando a rede local colapsa, quem chega primeiro faz diferença entre a vida e a morte. Há 15 anos, o Brasil aprendeu a estar presente em estados e municípios. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) nasceu dessa lição, após a tragédia da Região Serrana do Rio de Janeiro, e virou a resposta rápida do país.
São mais de 170 missões, cerca de 80 mil atendimentos diretos, quase 3 mil voluntários e mais de 10 milhões de beneficiados indiretamente. São números transcendentes. São famílias no abrigo, no hospital de campanha, na aldeia, na cidade alagada.
A FN-SUS esteve na boate Kiss, na pandemia, nos Yanomami, nas enchentes do Rio Grande do Sul, de Pernambuco e da Bahia, em Mariana e Brumadinho, no combate às arboviroses e no acolhimento a repatriados de Gaza e do Líbano.
Foi muito além de atendimento. Teve apoio técnico aos gestores, ajuda para reorganizar serviços e a manter a assistência. Já são mais de 80 ações de qualificação, com 20 mil pessoas formadas para emergências. Preparar antes já para poder salvar.
Desde 2023, a força se reorganiza e se regionaliza. Além da sede em Brasília, há bases em Porto Alegre, Salvador, Rio, Manaus e Porto Velho. Até dezembro, chegam Fortaleza, Recife, Campo Grande e Belém. Nove bases, equipes de resposta rápida e a plataforma “SouForça” reformulada. Estar perto é chegar antes.
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Mas celebrar pede sempre mais. Quinze anos exigem maturidade. A FN-SUS precisa de orçamento estável, profissionais valorizados e integração com estados e municípios. Emergência existe para evitar os riscos do improviso. Também é preciso cuidar de quem cuida. Voluntário é recurso finito. Quem cruza o país para socorrer volta marcado. Apoio psicossocial, descanso e reconhecimento precisam fazer parte da missão.
O SUS é o maior patrimônio social do Brasil. A FN-SUS é sua sentinela pronta a entrar em ação. Vamos cada qual colaborar para os próximos 15 anos de mais estrutura, rapidez e humanidade. A esperança é nunca precisar, mas se acontecer, podemos contar com ela.