Os dados divulgados pela Organização das Nações Unidas expõem uma tragédia cujo efeito é o de “descascar” o verniz civilizatório de sociedades contemporâneas. Cinco mulheres foram assassinadas por hora no mundo, ao longo de 2025, pelas mãos de parceiros íntimos ou familiares.

O relatório conjunto da “ONU Mulheres” e do “Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime” confirma o lar como o território mais letal para mulheres. No ambiente doméstico, onde “reina” a população feminina, laços afetivos e consanguíneos estão nas sentenças de morte anunciadas pelo machismo estrutural.

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Longe de constituírem desvios isolados ou crimes passionais impulsivos, essas mortes obedecem a uma engrenagem sistemática de dominação e controle. Trata-se da banalização de um grande mal: a violência de gênero, quando dezenas de milhares de vidas são ceifadas dentro do lar, evidenciando a raiz do problema.

A brutalidade individual do agressor deve ser levada em alta conta, para além da tolerância social e na omissão coletiva diante dos primeiros sinais de abuso. A violência é psicológica, moral, patrimonial e física. A subnotificação crônica e a revitimização institucional ainda erguem barreiras perversas.

O enfrentamento exige respostas estruturais em vez de limitar-se ao repúdio em datas simbólicas ou endurecimentos penais meramente retóricos. É imperativo consolidar redes integradas de proteção, ampliar o orçamento destinado às delegacias especializadas e garantir casas de acolhimento. Estas casas devem ser bem equipadas a fim de contribuir para assegurar a fiscalização das medidas protetivas de urgência.

Nestas paralelas, quem abre os braços é a mulher, pedindo o socorro de políticas educacionais contínuas voltadas à equidade de gênero. O objetivo é desconstruir, desde a infância, a cultura de posse de tratar mulheres como propriedade. Enquanto o lar demorar de ser lido como está no dicionário – sinônimo de abrigo –, toda a sociedade permanecerá corresponsável por essa estatística vergonhosa.