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A eleição presidencial encerrou a primeira etapa com disputa apertada, revelando um país dividido e atento a cada movimento político. Flávio Bolsonaro obteve 47,05% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva alcançou 45,14%, diferença mínima em um momento decisivo.

O voto precisa ser visto como instrumento de resposta, mas também de construção coletiva. A sociedade quer saídas, muitas vezes sem avaliar caminhos, propostas ou impactos, erro tático suficiente para evidenciar a urgência de reflexão mais profunda.

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O eleitor demonstra cansaço diante de escândalos, violência e promessas vazias, refletindo ansiedade por mudança imediata. Porém, escolhas por impulso afastam a possibilidade de avanço consistente, pois decisões exigem análise inteligente. Candidatos à Presidência têm a responsabilidade de expor ideias com clareza, permitindo ao cidadão avaliar capacidade de liderança e visão de país.

A etapa inicial da campanha trouxe ataques sucessivos, deixando em segundo plano temas necessários. O segundo turno surge como oportunidade para elevar o nível do debate, trazendo luz a propostas concretas. A sociedade precisa ouvir planos, compreender prioridades e observar quem tem compromisso com desenvolvimento, inclusão, soberania e estabilidade institucional.

Raiva ou indiferença jamais devem orientar decisões acerca do destino nacional. O momento pede serenidade, responsabilidade e atenção: cada voto tem impacto sobre a vida cotidiana, a economia, os direitos e o futuro das próximas gerações.

O país atravessa período decisivo, no qual a maturidade democrática se torna vital para superar tensões. A eleição oferece a chance de repensar caminhos, fortalecer instituições e reafirmar valores de sustentação de nossa vida pública.

Para além de torcida barulhenta, o Brasil precisa de olhar atento, crítico e generoso, capaz de controlar o efeito de paixões momentâneas. A pergunta central permanece aberta: qual país desejamos construir a partir deste instante decisivo de nossa história?

