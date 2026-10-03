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Saúde para toda mulher

Confira o Editorial deste sábado

Redação
Por Redação

O “Outubro Rosa” traz um alerta valioso: a prevenção exige continuidade e apoio coletivo. O laço simboliza cuidado, ao revelar desafio incessante e urgente. Levantamento confiável mostra expansão de 28% do número de mamografias entre mulheres de 40 a 49 anos, de janeiro a julho, entre 2024 e 2026.

Esse avanço indica maior consciência entre as mais jovens. Mulheres buscam exame, entendem o valor do diagnóstico e rompem o silêncio em torno da saúde da mama. Entretanto, o recuo entre mulheres com 50 anos ou mais acende o sinal vermelho. A interrupção da rotina de exames reduz a chance de tratamento menos agressivo.

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Mamografia vai além da imagem. Ela identifica nódulo ainda discreto, imperceptível ao palpar, e permite conduta terapêutica oportuna. A campanha foca em manter a rotina de detecção. Mensagem reforça: iniciar cedo importa, mas seguir com acompanhamento regular importa ainda mais.

São projetados 78 mil novos casos de câncer de mama no País entre 2026 e 2028, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Cada número representa história, família e os afetos unindo as pessoas.

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A rede de diagnóstico amplia presença no interior. Policlínicas regionais, carretas móveis e unidades como Hospital do Oeste levam serviço para mais perto de cidadãs distantes da capital. Outubro oferece agenda extensa: Arena Fonte Nova, estações de metrô, Salvador Norte Shopping, Centro Estadual de Oncologia, Hospital da Mulher e veículos itinerantes com atendimento gratuito.

Manter rotina exige apoio. Amiga lembra amiga, filha acompanha mãe, vizinha dá palpite visando ajudar, idosas se amparam e enfermeiras abraçam a todas. Os homens sintam-se intimados a participar do mutirão pela vida das mulheres.

Exame disponível precisa virar exame realizado, com vínculo e cuidado. Neste Outubro Rosa, o compromisso é coletivo. Valorize rede de apoio, use serviço ofertado e garanta continuidade. Prevenção salva vidas e fortalece o futuro de todas.

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