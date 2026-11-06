Segurança integrada

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública pelo Senado representa um marco no debate sobre o combate à criminalidade. A votação expressiva, sem nenhum voto contrário, evidencia a ultrapassagem de fronteiras ideológicas e partidárias, exigindo-se respostas urgentes e articuladas.

Agora, com a proposta encaminhada para promulgação, o país inicia uma nova etapa na busca por mecanismos eficazes de enfrentamento ao crime organizado. A integração entre União, estados e municípios deixa de ser apenas desejável e passa a ser uma necessidade estratégica.

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O Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) vai fortalecer o compartilhamento de informações, a cooperação operacional e a construção de políticas permanentes. Outro aspecto relevante da PEC é o endurecimento das medidas direcionadas às lideranças das facções criminosas, organizações paramilitares e milícias privadas.

Entre elas, a previsão de cumprimento obrigatório de pena em estabelecimentos de segurança máxima, a restrição de benefícios penais e a expropriação de bens. O sucesso da nova política dependerá da capacidade dos governos de investir em inteligência policial, fortalecer a investigação e garantir condições de trabalho.

Também é necessário admitir as raízes profundas e complexas da violência. Desigualdades sociais alimentam ambientes favoráveis ao crime. Por isso, qualquer política de segurança reduzida à repressão corre o risco de tratar apenas os efeitos de um problema cujas causas permanecem intactas.

Na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues classificou a medida como vitória da população e ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança. A criação do Ministério da Segurança Pública, defendida pelo presidente Lula, reforça a intenção de transformar o tema em política de Estado.

Espera-se, agora, a redução dos homicídios, proteção das comunidades vulneráveis e recuperação da sensação de segurança. A aprovação da PEC é o primeiro passo de uma longa caminhada pela paz.