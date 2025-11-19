EDITORIAL
Transformar para melhorar
Programa A TARDE Educação utiliza a educomunicação para desenvolver o senso crítico de estudantes
Por Redação
Unir os poderes de dois dos principais legados do Iluminismo, o Jornalismo e a Pedagogia, tem viabilizado ao Grupo A TARDE a satisfação de transformar para melhor a vida de estudantes, professores, gestores e toda a comunidade escolar.
São sete anos de Concurso Cultural Jovem Jornalista, a manifestação mais visível de todo o empenho a fim de incentivar o pensamento com necessário senso crítico, multiplicando ganhos para a cidadania e o protagonismo estudantil.
O exemplo de referência do tipo híbrido e multidisciplinar conhecido por “educomunicação” vai deitando raízes em redes bem representadas não apenas pelos prêmios concedidos a jovens de escolas municipais e estaduais.
Vai além da identificação de melhores trabalhos o desdobrar do Programa A TARDE Educação, sugerindo imaginar gigantesco ambiente no qual compartilham boas ideias todos e todas preparadas para escolher seus caminhos de expressão, em múltiplas formas de linguagem.
Cada estudante e docente responsável pela orientação doa sentido aos regulamentos e hierarquia de valores, emergindo a sensação de construir-se uma imensa irmandade de ensino-aprendizagem.
Adequando perfis variados das classes inscritas, o certame aceitou produções dos enredos em formato “tirinhas”; videorreportagens; artigos de opinião e crônicas, correspondendo cada item a uma faixa de idade.
O concurso deste ano, valendo-se de atualidade e importância, aguça a perspectiva de debate sobre a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. “SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria?”, eis a oportuna provocação no tema, produzindo o salto verificado quando a pedagogia ultrapassa o antigo paradigma de instruir e orientar para alcançar a plenitude da libertação.
Ao tocar com tamanha ênfase nos aspectos de “realidade”, inerentes aos eventos extremos produzidos pelos desequilíbrios do clima, a questão proposta impõe necessário posicionamento e envolvimento de toda a comunidade escolar nos trabalhos e também na rotina diária.
