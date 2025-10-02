MANDADO CUMPRIDO
Acusado de tentatar matar mecânico é preso em Salvador
O crime ocorreu no bairro Dois de Julho
Por Leilane Teixeira
O homem suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio contra um mecânico de 65 anos, foi preso nesta quarta-feira, 2, no bairro de Pirajá, em Salvador, por equipes equipes da 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/BTS), da Polícia Civil.
O mandado contra o acusado, de 50 anos, foi cumprido nesta quarta-feira (1º), no bairro de Pirajá, em Salvador. O crime ocorreu em 28 de julho de 2025, no bairro Dois de Julho.
De acordo com a ocorrência, a vítima foi surpreendida pelo autor, com quem já havia desentendimentos anteriores, e atingida por golpes de arma branca. Apesar das lesões no tórax, ele recebeu atendimento médico imediato e sobreviveu. As investigações apontaram a participação do suspeito no ataque, o que motivou a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Histórico criminal
O suspeito possui histórico de ocorrências policiais anteriores, incluindo:
- perturbação do trabalho
- ameaça.
Após a prisão, ele foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER), onde permanece à disposição da Justiça.
