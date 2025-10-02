Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MANDADO CUMPRIDO

Acusado de tentatar matar mecânico é preso em Salvador

O crime ocorreu no bairro Dois de Julho

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/10/2025 - 17:10 h
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia -

O homem suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio contra um mecânico de 65 anos, foi preso nesta quarta-feira, 2, no bairro de Pirajá, em Salvador, por equipes equipes da 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/BTS), da Polícia Civil.

O mandado contra o acusado, de 50 anos, foi cumprido nesta quarta-feira (1º), no bairro de Pirajá, em Salvador. O crime ocorreu em 28 de julho de 2025, no bairro Dois de Julho.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a ocorrência, a vítima foi surpreendida pelo autor, com quem já havia desentendimentos anteriores, e atingida por golpes de arma branca. Apesar das lesões no tórax, ele recebeu atendimento médico imediato e sobreviveu. As investigações apontaram a participação do suspeito no ataque, o que motivou a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Leia Também:

Simões Filho: Tamara foi morta por vingança; Mayane foi queima de arquivo
Idoso é vítima de golpe após pedir ajuda para sacar aposentadoria
Presas são obrigadas a comer fezes durante ritual de tortura em penitenciária

Histórico criminal

O suspeito possui histórico de ocorrências policiais anteriores, incluindo:

  • perturbação do trabalho
  • ameaça.

Após a prisão, ele foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER), onde permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque com arma branca bairro dois de julho Dhpp mecânico 65 anos Polícia Civil Polinter prisão em Salvador tentativa de homicídio salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil da Bahia
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Polícia Civil da Bahia
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Polícia Civil da Bahia
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Polícia Civil da Bahia
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x