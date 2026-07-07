EXECUÇÃO
Adolescente de 16 anos é morto a tiros dentro de lava-jato na Bahia
Crime foi registrado por câmeras de segurança; confira
Um adolescente, de 16 anos, foi executado a tiros, na tarde desta segunda-feira, 6, dentro de um lava-jato, na Rua Costa Brito, no Centro de Jequié, no sudeste da Bahia. O jovem foi identificado pelo prenome de Tauan.
As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que dois homens chegam ao local, por volta das 16h, e seguem em direção ao adolescente, que está ao lado de um caminhão estacionado.
A dupla atira diversas vezes em Tauan e, logo em seguida, foge. Na hora do crime, eles usavam roupas escuras e capacetes. Além do adolescente, outras pessoas estavam no lava-jato, mas não ficaram feridas.
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Até a noite desta terça-feira, 7, nenhum suspeito havia sido identificado e preso. A Polícia Civil investiga o caso e tenta estabelecer autoria e motivação.