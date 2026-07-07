Corpo decapitado é encontrado às margens da BA-093, em Dias d’Ávila

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Um corpo com sinais de decapitação foi encontrado na manhã desta terça-feira, 7, às margens da BA-093, na altura do km 23, no município de Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Conforme informações preliminares, a vítima pode ser um funcionário de uma empresa de água mineral que teria sido sequestrado durante um assalto a uma van de trabalhadores ocorrido na noite de segunda-feira, 6.

A Polícia Militar informou que equipes da 36ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas na manhã desta terça-feira após a denúncia de que havia uma pessoa caída ao solo, sem sinais vitais, em uma estrada de barro nas proximidades da BA-093.

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No local, os policiais confirmaram a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 25ª Delegacia Territorial de Dias d'Ávila registrou o encontro de um cadáver de um homem ainda sem identificação formal.

Ainda segundo a corporação, foram expedidas guias para perícia e remoção e diligências estão sendo realizadas para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

A identificação oficial da vítima e a confirmação da relação com o trabalhador desaparecido ainda dependem dos procedimentos periciais.