TEIXEIRA DE FREITAS
Adolescente e jovem morrem após confronto com a polícia na Bahia
Arma, veículo e munições foram apreendidos pela polícia
Por Victoria Isabel
Uma adolescente de 15 anos e um jovem de 24 foram mortos a tiros durante um confronto com a polícia em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, na tarde de segunda-feira, 6.
A vítima adolescente foi identificada como Stefane Dutra Marques e o jovem como Ruan de Jesus Santana Assis. Segundo a Polícia Civil, uma arma foi encontrada com eles.
De acordo com os policiais militares que participaram da ação, rondas eram realizadas no bairro São Lourenço quando os dois ignoraram a abordagem e dispararam contra a viatura.
Após a troca de tiros, ambos foram levados ao Hospital Estadual Costa das Baleias, mas não resistiram aos ferimentos. Além da pistola, a polícia apreendeu um carro, uma moto, munições e um celular.
