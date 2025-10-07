Adolescente e jovem morrem após confronto com a polícia na Bahia

Caso ocorreu no bairro de São Lourenço - Foto: Reprodução/ Polícia Civil

Uma adolescente de 15 anos e um jovem de 24 foram mortos a tiros durante um confronto com a polícia em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, na tarde de segunda-feira, 6.

A vítima adolescente foi identificada como Stefane Dutra Marques e o jovem como Ruan de Jesus Santana Assis. Segundo a Polícia Civil, uma arma foi encontrada com eles.

De acordo com os policiais militares que participaram da ação, rondas eram realizadas no bairro São Lourenço quando os dois ignoraram a abordagem e dispararam contra a viatura.

Após a troca de tiros, ambos foram levados ao Hospital Estadual Costa das Baleias, mas não resistiram aos ferimentos. Além da pistola, a polícia apreendeu um carro, uma moto, munições e um celular.