POLÍCIA
POLÍCIA

Adolescente é perseguido e morto a tiros após sair de salão na Bahia

Vítima tentou fugir, mas foi alcançado e baleado pelo criminoso

Luan Julião

Por Luan Julião

05/01/2026 - 14:36 h
Vítima havia acabado de cortar o cabelo quando foi surpreendida pelo atirador
Vítima havia acabado de cortar o cabelo quando foi surpreendida pelo atirador

Um adolescente de 14 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado, 3, no bairro do Tomba, em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Alysson Araújo dos Santos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o jovem havia acabado de sair de um salão de beleza, onde cortou o cabelo, quando foi surpreendido por um homem. Ao perceber a aproximação, Alysson tentou correr, mas acabou sendo perseguido, alcançado e atingido por disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que equipes da 65ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após relatos de tiros na região.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram o óbito, isolaram a área e solicitaram a presença do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e pela remoção do corpo.

As guias para os procedimentos periciais foram expedidas, e o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, que busca esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Este foi o primeiro homicídio registrado em Feira de Santana em 2026, segundo dados preliminares das autoridades policiais.

