Adolescentes tocam campainha de casa e espancam idoso no Bonfim

Idoso foi encaminhado para UPA Santo Antônio onde recebeu atendimento médico

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

11/09/2025 - 9:58 h | Atualizada em 11/09/2025 - 10:33
Rua onde ocorreu a agressão no bairro do Bonfim (ilustração)
Rua onde ocorreu a agressão no bairro do Bonfim (ilustração) -

Um idoso de 75 anos viveu uma situação delicada na última terça-feira, 9, no bairro do Bonfim, em Salvador. Ele foi agredido por dois estudantes de uma escola pública da região

A vítima teria sido atacada e recebido diversos socos sem motivo expresso. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 17ª CIPM foram averiguar uma denúncia de agressão a idoso na Rua da Imperatriz, no Bomfim.

Ainda segundo a PM, a guarnição manteve contato com a vítima, que relatou ter sido agredida por adolescentes após flagrá-los acionando a campainha da residência dele, algo que ocorria quase todos os dias.

A vítima foi socorrida para a UPA Santo Antônio, onde recebeu atendimento médico. Dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que dois Boletins de Ocorrência Circunstanciados (Bocs) foram expedidos contra dois adolescentes pelo por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal, na tarde de terça-feira (9), na Delegacia do Adolescente Infrator.

Ainda segundo a Civil, os jovens foram ouvidos e liberados, ficando à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

