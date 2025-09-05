Escândalo em Conquista: advogada é presa por coagir testemunhas a inocentar irmão

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva e busca e apreensão - Foto: Pedro Moraes / ASCOM-PCBA

Uma advogada foi presa nesta quinta-feira, 4, em Vitória da Conquista, suspeita de coação de testemunhas no processo que apura o homicídio de Paulo Henrique Bispo dos Santos, de 43 anos, ocorrido em 14 de junho de 2025, no bairro Brasil.

De acordo com a investigação, ela teria coagido testemunhas a assinar declarações destinadas a inocentar seu irmão, principal suspeito do homicídio, que permanece foragido.

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva e busca e apreensão em sua residência, por meio da Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista, com apoio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), no bairro Alto da Boa Vista.

Os procedimentos foram acompanhados pela Comissão de Prerrogativas da OAB, garantindo a observância dos direitos da advogada. Durante as diligências, foram apreendidos smartphones e um notebook, todos encaminhados para perícia.

A suspeita cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e, inicialmente, responde pelo crime de coação no curso do processo, podendo ser indiciada por outros delitos caso novas condutas ilícitas sejam identificadas. Oitivas seguem em andamento.