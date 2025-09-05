Viatura da PM é atingida em troca de tiros no Vale das Pedrinhas

Agentes da PM durante atuação em Salvador (ilustração) - Foto: Divulgação | PMBA

Uma troca de tiros que aconteceu no Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina, assustou moradores na noite de quinta-feira, 5. Uma viatura da 40ª CIPM acabou sendo atingida, mas nenhum policial ficou ferido.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a PM informou que policiais da 40ª CIPM realizavam o patrulhamento na localidade conhecida como Rua do Gás, no Vale das Pedrinhas, quando se depararam com um grupo de criminosos, que passou a atirar contra os militares.

Ainda de acordo com a PM, houve revide e os criminosos fugiram. Na ocorrência, o para-brisa de uma viatura foi atingido. Com o apoio de equipes da CIPT/Rondesp Atlântico, buscas foram feitas no local, mas nenhum suspeito foi encontrado. O patrulhamento foi intensificado na região.