POLÍCIA
Viatura da PM é atingida em troca de tiros no Vale das Pedrinhas
Troca de tiros aconteceu na noite de quinta-feira
Por Redação
Uma troca de tiros que aconteceu no Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina, assustou moradores na noite de quinta-feira, 5. Uma viatura da 40ª CIPM acabou sendo atingida, mas nenhum policial ficou ferido.
Em nota enviada ao Portal A TARDE, a PM informou que policiais da 40ª CIPM realizavam o patrulhamento na localidade conhecida como Rua do Gás, no Vale das Pedrinhas, quando se depararam com um grupo de criminosos, que passou a atirar contra os militares.
Ainda de acordo com a PM, houve revide e os criminosos fugiram. Na ocorrência, o para-brisa de uma viatura foi atingido. Com o apoio de equipes da CIPT/Rondesp Atlântico, buscas foram feitas no local, mas nenhum suspeito foi encontrado. O patrulhamento foi intensificado na região.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes