POLÍCIA

Viatura da PM é atingida em troca de tiros no Vale das Pedrinhas

Troca de tiros aconteceu na noite de quinta-feira

05/09/2025 - 9:29 h | Atualizada em 05/09/2025 - 11:40
Uma troca de tiros que aconteceu no Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina, assustou moradores na noite de quinta-feira, 5. Uma viatura da 40ª CIPM acabou sendo atingida, mas nenhum policial ficou ferido.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a PM informou que policiais da 40ª CIPM realizavam o patrulhamento na localidade conhecida como Rua do Gás, no Vale das Pedrinhas, quando se depararam com um grupo de criminosos, que passou a atirar contra os militares.

Ainda de acordo com a PM, houve revide e os criminosos fugiram. Na ocorrência, o para-brisa de uma viatura foi atingido. Com o apoio de equipes da CIPT/Rondesp Atlântico, buscas foram feitas no local, mas nenhum suspeito foi encontrado. O patrulhamento foi intensificado na região.

