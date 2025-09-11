SALVADOR
Advogado tenta soltar líder do BDM com decisão judicial falsa em Salvador
Advogado atua na defesa de Averaldinho, líder do tráfico no Calabar
Por Bernardo Rego
Um advogado foi alvo de operação da Polícia Civil, nesta quinta-feira, 11, em Salvador, durante diligências da Operação Fake Freedom, deflagrada pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), vinculada ao Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).
O jurista tentou burlar um processo criminal com a utilização de uma decisão judicial falsificada, cujo conteúdo simulava um documento oficial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O suspeito é advogado do líder do Bonde do Maluco (BDM) Averaldo Ferreira da Silva Filho, o Averaldinho, que comanda o tráfico de drogas nos bairros do Calabar e Alto das Pombas.
Três notebooks, duas máquinas de cartão, dois pen drives e documentos foram apreendidos no imóvel onde funciona o escritório do investigado.
A Justiça também determinou a suspensão do exercício profissional do advogado, que teria apresentado o documento para tentar obter a soltura do seu cliente.
A investigação teve início após a apresentação do documento fraudado, solicitando a expedição de alvará de soltura de Averaldinho.
Leia Também:
De acordo com a delegada Lara Candice, titular da DECECAP, no dia 22 de julho deste ano a Secretaria do Juízo certificou a inexistência da decisão no âmbito do STJ, indicando indícios de falsificação do documento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes