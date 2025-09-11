Advogado tenta soltar líder do BDM com decisão judicial falsa em Salvador

Operação aconteceu nesta quinta-feira - Foto: Filipe Conceição | Ascom PCBA

Um advogado foi alvo de operação da Polícia Civil, nesta quinta-feira, 11, em Salvador, durante diligências da Operação Fake Freedom, deflagrada pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), vinculada ao Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

O jurista tentou burlar um processo criminal com a utilização de uma decisão judicial falsificada, cujo conteúdo simulava um documento oficial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O suspeito é advogado do líder do Bonde do Maluco (BDM) Averaldo Ferreira da Silva Filho, o Averaldinho, que comanda o tráfico de drogas nos bairros do Calabar e Alto das Pombas.

Averaldinho é líder do tráfico em bairros de Salvador | Foto: Divulgação

Três notebooks, duas máquinas de cartão, dois pen drives e documentos foram apreendidos no imóvel onde funciona o escritório do investigado.

A Justiça também determinou a suspensão do exercício profissional do advogado, que teria apresentado o documento para tentar obter a soltura do seu cliente.

A investigação teve início após a apresentação do documento fraudado, solicitando a expedição de alvará de soltura de Averaldinho.

De acordo com a delegada Lara Candice, titular da DECECAP, no dia 22 de julho deste ano a Secretaria do Juízo certificou a inexistência da decisão no âmbito do STJ, indicando indícios de falsificação do documento.