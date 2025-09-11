Menu
GOLPE

Ambulante é preso após cobrar R$ 400 a turistas por porção de camarão

O homem foi localizado na praia de Copacabana e preso rapidamente pelos agentes.

Redação

Por Redação

11/09/2025 - 9:08 h
O homem foi localizado e preso rapidamente pelos agentes
O homem foi localizado e preso rapidamente pelos agentes

Um ambulante foi preso nesta quarta-feira, 10, após cobrar R$ 400 por uma porção de camarão a um casal de turistas chilenos na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Agentes da Operação Segurança Presente de Copacabana foram notificados após receber as denúncias e as características do vendedor. A equipe da base de Copacabana e do batalhão iniciaram buscas pela região.

O homem foi localizado e preso rapidamente pelos agentes. O ambulante foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato.

