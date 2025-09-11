GOLPE
Ambulante é preso após cobrar R$ 400 a turistas por porção de camarão
O homem foi localizado na praia de Copacabana e preso rapidamente pelos agentes.
Por Redação
Um ambulante foi preso nesta quarta-feira, 10, após cobrar R$ 400 por uma porção de camarão a um casal de turistas chilenos na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Agentes da Operação Segurança Presente de Copacabana foram notificados após receber as denúncias e as características do vendedor. A equipe da base de Copacabana e do batalhão iniciaram buscas pela região.
O homem foi localizado e preso rapidamente pelos agentes. O ambulante foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato.
