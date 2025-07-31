Acusado de matar bebê em Recife é preso após 6 anos foragido na Bahia

Mandado de prisão foi cumprido no bairro de Mangabeira - Foto: Divulgação PM

Procurado pela Justiça desde 2018, um homem acusado de matar o enteado de apenas 1 ano e 7 meses foi preso na tarde de quarta-feira, 30, em Feira de Santana, no interior da Bahia. A ação foi realizada por equipes da Rondesp Leste em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

O mandado de prisão foi cumprido no bairro de Mangabeira por volta das 15h20. Os agentes confirmaram a identidade do suspeito no local e o conduziram para a Central de Flagrantes. Em seguida, ele foi encaminhado ao Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, onde permanece à disposição da Justiça.

O crime que motivou a captura ocorreu no Recife, capital de Pernambuco, no bairro do Sancho, Zona Oeste da cidade. A vítima, Pablo Henrique Maciel da Silva, foi deixada pela mãe sob os cuidados do padrasto, à época com 32 anos, enquanto ela saía para trabalhar. De acordo com as investigações, o homem agrediu o bebê e depois o deixou na casa de vizinhos. Notando sinais de violência, os moradores decidiram levar a criança ao Hospital Otávio de Freitas, mas o menino não resistiu aos ferimentos.

A prisão encerra mais de seis anos de busca pelo acusado, que era considerado foragido desde o dia do crime.