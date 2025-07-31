Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRESO

Acusado de matar bebê em Recife é preso após 6 anos foragido na Bahia

Prisão foi realizada por equipes da Rondesp Leste e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado

Por Luan Julião

31/07/2025 - 13:37 h | Atualizada em 31/07/2025 - 14:17
Mandado de prisão foi cumprido no bairro de Mangabeira
Mandado de prisão foi cumprido no bairro de Mangabeira -

Procurado pela Justiça desde 2018, um homem acusado de matar o enteado de apenas 1 ano e 7 meses foi preso na tarde de quarta-feira, 30, em Feira de Santana, no interior da Bahia. A ação foi realizada por equipes da Rondesp Leste em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

O mandado de prisão foi cumprido no bairro de Mangabeira por volta das 15h20. Os agentes confirmaram a identidade do suspeito no local e o conduziram para a Central de Flagrantes. Em seguida, ele foi encaminhado ao Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também:

Preso por abuso a adolecente, pastor diz que teve "autorização divina"
Cantor gospel baleado por policial não portava droga, diz defesa
Guarda civil envolvido na morte de jovem em festa de Santaluz é preso

O crime que motivou a captura ocorreu no Recife, capital de Pernambuco, no bairro do Sancho, Zona Oeste da cidade. A vítima, Pablo Henrique Maciel da Silva, foi deixada pela mãe sob os cuidados do padrasto, à época com 32 anos, enquanto ela saía para trabalhar. De acordo com as investigações, o homem agrediu o bebê e depois o deixou na casa de vizinhos. Notando sinais de violência, os moradores decidiram levar a criança ao Hospital Otávio de Freitas, mas o menino não resistiu aos ferimentos.

A prisão encerra mais de seis anos de busca pelo acusado, que era considerado foragido desde o dia do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia bebê feira de santana Polícia prisão Recife

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mandado de prisão foi cumprido no bairro de Mangabeira
Play

Vídeo: fazendeiro é preso escondendo mais de R$ 200 mil em caixa de papelão

Mandado de prisão foi cumprido no bairro de Mangabeira
Play

Adolescente é investigada por pornografia infantil em Salvador

Mandado de prisão foi cumprido no bairro de Mangabeira
Play

Ligação criminosa: operação desarticula rede de celulares roubados em Salvador

Mandado de prisão foi cumprido no bairro de Mangabeira
Play

Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na Bahia

x