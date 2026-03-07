Assalto vira barraco de casal por causa de ofensa; entenda

Foto ilustrativa para representar o casal - Foto: Ilustratativa | Freepik

Um assalto terminou em briga de casal em São Paulo. Vítima do crime, o rapaz revelou que discutiu com a esposa depois do roubo, logo após chamá-la de gorda na frente do criminoso.

As informações foram divulgadas pela Polícia Civil de São Paulo, que recebeu o registro do caso através de um boletim de ocorrência eletrônico. No relato, o homem contou que estava no carro com a esposa e o filho quando o ladrão apareceu.

Ele informou que o suspeito estava armado em uma motocicleta e o abordou no semáforo, levando sua aliança de ouro. Em seguida, o ladrão pediu a aliança da esposa da vítima, mas recebeu uma resposta inusitada.

“Porém, em voz firme e alta, eu disse que ela estava gorda e não usava mais aliança. Agora minha esposa está brigando comigo porque falei que estava gorda”, relatou o homem no documento.

A mulher exibiu apenas um anel simples com pedra, que não foi levado pelo assaltante. O caso aconteceu em fevereiro deste ano e a investigação deve ser conduzida pelo 26° Distrito Policial (DP), do Sacomã.