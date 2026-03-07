Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Assalto vira barraco de casal por causa de ofensa; entenda

Um casal protagonizou uma briga após a abordagem do ladrão

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/03/2026 - 14:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Foto ilustrativa para representar o casal
Foto ilustrativa para representar o casal -

Um assalto terminou em briga de casal em São Paulo. Vítima do crime, o rapaz revelou que discutiu com a esposa depois do roubo, logo após chamá-la de gorda na frente do criminoso.

As informações foram divulgadas pela Polícia Civil de São Paulo, que recebeu o registro do caso através de um boletim de ocorrência eletrônico. No relato, o homem contou que estava no carro com a esposa e o filho quando o ladrão apareceu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ele informou que o suspeito estava armado em uma motocicleta e o abordou no semáforo, levando sua aliança de ouro. Em seguida, o ladrão pediu a aliança da esposa da vítima, mas recebeu uma resposta inusitada.

Leia Também:

Sargento da PM morre após cair em emboscada na Bahia
Homem morre e outras quatro pessoas ficam feridas após ataque a tiros na Bahia
Homem é preso por filmar crianças em shopping e vender vídeos

“Porém, em voz firme e alta, eu disse que ela estava gorda e não usava mais aliança. Agora minha esposa está brigando comigo porque falei que estava gorda”, relatou o homem no documento.

A mulher exibiu apenas um anel simples com pedra, que não foi levado pelo assaltante. O caso aconteceu em fevereiro deste ano e a investigação deve ser conduzida pelo 26° Distrito Policial (DP), do Sacomã.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assalto Polícia São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foto ilustrativa para representar o casal
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Foto ilustrativa para representar o casal
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Foto ilustrativa para representar o casal
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Foto ilustrativa para representar o casal
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x