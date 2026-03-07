Menu
POLÍCIA
CRIME

Sargento da PM morre após cair em emboscada na Bahia

O oficial foi assassinado a tiros durante uma operação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/03/2026 - 13:40 h

Sargento Vagner Carneiro Firmo
Sargento Vagner Carneiro Firmo -

Um sargento da Polícia Militar (PM) da Bahia foi assassinado a tiros na manhã deste sábado, 7. Identificado como Vagner Carneiro Firmo, o oficial foi vítima de uma emboscada durante uma ação na zona rural do município de Santaluz, localizado a cerca de 279 km de Salvador.

Segundo informações divulgadas pela própria PM, o sargento estava de folga quando foi informado por moradores locais de uma ação suspeita em uma fazenda nas proximidades do Açude Tapera, local onde aconteceu o crime.

As fontes alegaram a presença de uma barraca de lona suspeita na região, onde possíveis criminosos estariam escondidos. Ciente da denúncia, Vagner se deslocou até a área, mesmo fora de seu horário de serviço, e foi recebido a tiros ao tentar abordar os suspeitos.

O militar acabou falecendo na hora e os indivíduos fugiram para o interior da mata. Guarnições do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas para socorrer o colega e prender os criminosos, mas encontraram o oficial morto no local ao chegarem ao local.

Ações intensas da PM

Após o ocorrido, equipes da PM estão realizando diligências intensas em toda a região de Santaluz, a fim de localizar e prender os responsáveis pelo crime contra o sargento.

O policiamento na área também foi reforçado, para garantir a segurança dos moradores da região e dar suporte à operação. Entretanto, até o momento, nenhum suspeito foi capturado.

x